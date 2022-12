Mercato : N’Golo Kanté a pris une décision pour son avenir ? La réponse !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

En fin de contrat avec Chelsea, N’Golo Kanté est chaudement courtisé un peu partout en Europe. Au point que le FC Barcelone serait même tout proche de trouver un accord avec le Français, d’après la presse espagnole. Le 10 Sport a enquêté et vous livre les éléments de ce dossier.

Grand absent de la Coupe du Monde, avec l’équipe de France, N’Golo Kanté prépare son retour à la compétition. Blessé depuis la mi-août, le milieu de terrain de Chelsea est attendu au tournant pour corriger le tir d’une saison, pour le moment, blanche. Mais en toile de fond de ce come-back très attendu par les Blues, il y a naturellement l’avenir de Kanté qui plane. Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2023, le Français doit prendre une décision. Prolonger et rester. Ou partir, libre de tout contrat.

Kanté n’a pas pris de décision

Ces dernières heures, la presse espagnole s’avance fortement. Selon Sport , un accord serait tout proche entre N’Golo Kanté et le FC Barcelone. Le Français aurait pris la décision de partir, libre de tout contrat. Pour ensuite rejoindre la Catalogne. Le 10 Sport est en mesure d’affirmer que cette information n’est pas exacte. A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’ensemble des proches du joueur sollicité confirme que N’Golo Kanté n’a pris aucune décision.

Ça discute toujours avec Chelsea

Les discussions entre Chelsea et les représentants de N’Golo Kanté se poursuivent. La possibilité de le voir poursuivre chez les Blues , où il se sent bien, est forte. Les deux parties doivent simplement trouver un terrain d’entente sur la durée du contrat. Question centrale pour le joueur qui fêtera ses 32 ans en mars prochain et qui aspire à trouver un bail à la hauteur de ses attentes pour construire sa fin de carrière sereinement. Tant que le contact est maintenu avec Chelsea, N’Golo Kanté imagine son avenir à Londres.

Aucune offre de Barcelone

Si l’intérêt de Barcelone nous a été confirmés, il n’y a, à ce jour, pas d’offre à déplorer de la part des Catalans. Quelle soit écrite ou orale, aucune proposition n’a été transmise aux représentants du joueur. Sans offre, difficile de donner son accord et encore moins de prendre la décision de rejoindre Barcelone…