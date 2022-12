Mercato - OM : Sampaoli prépare un sale coup à Longoria

Amadou Diawara

En plus du FC Barcelone et de Leicester City, l'OM serait inquiété par le FC Séville pour le transfert d'Azzedine Ounahi. En effet, Jorge Sampaoli serait un grand fan de l'international marocain et serait prêt à griller la priorité à son ancien club pour rafler la mise sur ce dossier.

Depuis le début de la Coupe du Monde, Azzedine Ounahi enchaine les performances XXL avec le Maroc. Ce qui n'a pas échappé à Pablo Longoria. En effet, le président de l'OM verrait d'un bon œil l'idée de boucler le transfert d'Azzedine Ounahi, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le SCO d'Angers.

L'OM veut boucler le transfert d'Azzedine Ounahi

En plus de l'OM, le FC Barcelone et Leicester City seraient également sur les traces d'Azzedine Ounahi. D'ailleurs, ces deux clubs seraient déjà sur les starting-blocks. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Barça de Xavi est sur le point de lancer son offensive pour finaliser le transfert du crack marocain de 22 ans. Et à en croire L'Equipe , les Foxes seraient prêts à lâcher environ 45M€ pour rafler la mise avec Azzedine Ounahi.

Jorge Sampaoli veut devancer l'OM pour Azzedine Ounahi