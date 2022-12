Mercato : Le vestiaire de l’OM lâche ses vérités sur Tudor

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après le départ de Jorge Sampaoli, Igor Tudor a posé ses valises à Marseille. Malgré des débuts compliqués, le nouvel entraîneur de l’OM a rapidement remis les choses en ordre avec sa méthode bien spéciale. Valentin Rongier et Pau Lopez sont revenus sur la manière de travailler du technicien croate.

L’été dernier, après un petit mois de mercato, Jorge Sampaoli a décidé de quitter l’OM. Mécontent du travail de Pablo Longoria sur le marché des transferts, le technicien argentin s’en est allé. Pour le remplacer, le président de l’OM a choisi Igor Tudor. Après des premières semaines difficiles, l’ancien entraîneur du Hellas Vérone a fini par inverser la tendance, il a même réalisé le meilleur début de championnat de l’histoire du club. Une belle performance que l’OM doit en grande partie à la méthode Igor Tudor.

Rongier est conquis par Tudor

Capitaine de l’OM depuis l’arrivée du technicien croate, Valentin Rongier s’est confié sur la méthode de travail d’Igor Tudor. « Il est rigoureux, quand il est arrivé c’est le message qu’il nous a fait passer. Qu’il fallait être sérieux, qu’on avait de la chance de faire ce métier-là et qu’il fallait se concentrer à l’entraînement, que ça dure 1, 2 ou 3 heures. Il a une image du football italien. Il a joué là-bas, il a coaché, donc il refait ce qu’il a vu dont cette rigueur et ce sérieux », reconnaît le milieu de terrain marseillais dans l’émission Objectif Match .

« C’est un coach très exigent »