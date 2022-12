Mercato - OM : Coup de tonnerre, une offre XXL arrive pour cette star du Mondial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mis en lumière durant la Coupe du monde, Azzedine Ounahi a impressionné bon nombre de club européens, à commencer par l'OM. L'équipe marseillaise serait impressionnée par l'international marocain, qui pourrait quitter Angers dès le mois de janvier. Mais la première offensive dans ce dossier devrait être lancée par le FC Barcelone selon nos informations

Le parcours exceptionnel du Maroc durant cette Coupe du monde a donné des idées à plusieurs dirigeants européens. Certains joueurs de Walid Regragui ont impressionné et pourraient débuter une nouvelle carrière en 2023. C'est le cas notamment d'Azzedine Ounahi, le jeune milieu de terrain d'Angers. Au Qatar, le natif de Casablanca a montré ses qualités aux yeux du monde. Et selon Média Foot, un club français de haut de tableau aimerait le récupérer.

Équipe de France : Gonflé à bloc, le Maroc lance un énorme avertissement aux Bleus https://t.co/pc5hnGu5iw pic.twitter.com/VU0bgugYpT — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

L'OM sous le charme d'Ounahi

Ce club serait l'OM. Selon le média, Pablo Longoria surveillerait la situation d'Ounahi, âgé seulement de 22 ans. A la recherche de renforts au milieu de terrain, le président de l'OM pourrait se lancer à l'assaut du joueur lors du prochain mercato hivernal. D'autant qu'Angers pourrait le vendre en janvier en cas d'offre satisfaisante.

Angers ouvre la porte à un départ

« Je me dis qu'en juin ils vont partir, ou qu'en janvier ils vont partir, confie le président angevin. On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d'envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l'eau si jamais ça devait arriver. Vous savez bien qu'on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir. (...) Est-ce que ça appelle déjà ? Ça appelle pas mal ! » avait déclaré Saïd Chabane, président d'Angers.

Le10Sport confirme l'intérêt du Barça, une offre en préparation