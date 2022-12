Mercato : Tensions entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes pour son transfert ?

Pierrick Levallet

Libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo peut s'engager où il veut. L'attaquant de 37 ans devait trancher après la Coupe du monde. Mais alors que le Portugal n'est plus en lice, le quintuple Ballon d'Or ne sait toujours pas où il évoluera. Toute cette incertitude commencerait à l'agacer, et ses relations avec Jorge Mendes seraient en train de se tendre.

En pleine Coupe du monde, Manchester United a officialisé la rupture du contrat de Cristiano Ronaldo. « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat », expliquait le communiqué du club mancunien. Le Portugais, qui a lâché ses vérités sur les Red Devils avant de s’envoler pour le Mondial au Qatar, est donc libre. Mais pour le moment, on ne sait pas vraiment où il jouera après le tournoi. D’ailleurs, Cristiano Ronaldo commencerait à en avoir marre de sa situation, alors qu’il vient tout juste d’être éliminé par le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde avec le Portugal.

Cristiano Ronaldo frustré par son avenir ?

D’après les informations d’ AS , quelques tensions commenceraient à naître en Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes. L’attaquant de 37 ans serait visiblement frustré par toute l’incertitude autour de son avenir alors que la compétition en club reprend dans peu de temps. Le Portugais aimerait que son agent s’active pour lui trouver un point de chute, lui qui peut s’engager où il veut.

Jorge Mendes partage une relation particulière avec Cristiano Ronaldo

Ce n’est pas la première fois qu’il y a des tensions entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes. Lorsqu’il a quitté la Juventus pour rejoindre Manchester United à l’été 2021, la relation entre les deux hommes était tumultueuse. Comme ils se considèrent comme père et fils, leur entente a naturellement des hauts et des bas. Et le mercato hivernal serait la scène de nouvelles tensions entre eux.