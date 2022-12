Mercato - Real Madrid : Le transfert d'Erling Haaland plombé par un autre crack ?

La rédaction

Pisté par les plus grands clubs Européens dont le PSG et le Real Madrid, Endrick a finalement pris la décision de rejoindre le club madrilène en 2024. Mais cette arrivée aura une énorme conséquence, et notamment concernant Erling Haaland qui était lui aussi courtisé par le club merengue.

Durant plusieurs mois, les plus grands clubs Européens, dont le PSG et le Real Madrid, ont bataillé pour s’attacher les services d’Endrick. Mais c’est finalement avec le club madrilène que la pépite brésilienne a décidé de s’engager à partir de l'été 2024. Et cette transaction aura eu des conséquences sur une autre piste XXL du club m erengue .

Haaland ne rejoindra pas le Real Madrid

Comme l’indique Marca , l’une des conséquences de la signature d’Endrick au Real Madrid concernera donc Erling Haaland, qui était également courtisé par la Casa Blanca. Le média espagnol précise notamment que le club madrilène avait étudié cette opération en détail avant de finalement donner sa priorité à la pépite brésilienne. L'attaquant de Manchester City ne rejoindra donc pas le Real Madrid dans les prochains mois.

Le Real prépare l’après-Benzema

Sauf imprévu, le Real Madrid devra donc aligner un trio d’attaque 100 % brésilien dans les années à venir avec Vinicius Jr, Rodrygo et donc Endrick. En donnant sa priorité au recrutement de la pépite brésilienne pour 2024, le club madrilène semble même avoir déjà anticipé le départ de Karim Benzema.