Mercato : Cristiano Ronaldo a pris une décision retentissante pour son avenir

Pierrick Levallet

Sans club depuis quelques jours maintenant, Cristiano Ronaldo ne sait toujours pas où il évoluera une fois la Coupe du monde au Qatar terminée. L'attaquant de 37 ans n'aurait pas vraiment l'embarras du choix pour son avenir. Il commencerait d'ailleurs à être agacé par toute l'incertitude autour de son avenir et aurait donc fait appel à Antero Henrique pour lui trouver un point de chute.

Avant de s’envoler pour la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo est allé au clash avec Manchester United. Le Portugais s’est totalement lâché au micro de Talk TV , ce qui a contraint la direction des Red Devils à rompre son contrat en plein Mondial. Depuis, l’attaquant de 37 ans est sans club. Mais alors que le retour à la compétition se rapproche, Cristiano Ronaldo ne sait pas encore où il évoluera après la Coupe du monde, lui qui n'a reçu que l'offre d'Al-Nassr pour le moment. Et cela commencerait à l’agacer.

Des tensions naissent entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes

À en croire les informations d’ AS , la relation entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes ne serait plus vraiment au beau fixe. Certaines tensions commenceraient à naître entre les deux hommes. L’attaquant de 37 ans serait mécontent de sa situation, lui qui n’a toujours pas trouvé de club. Le quintuple Ballon d’Or serait visiblement lassé de toute l’incertitude autour de son avenir et voudrait être fixé assez rapidement. D’ailleurs, Cristiano Ronaldo aurait, comme un symbole, accordé sa confiance à quelqu’un d’autre pour débloquer son avenir.

Antero Henrique en charge du dossier Cristiano Ronaldo