Mercato : L'Arabie Saoudite sort du silence pour Cristiano Ronaldo

Le Portugal éliminé de la Coupe du monde, Cristiano Ronaldo peut désormais se concentrer à 100% sur son avenir. Remercié par Manchester United, CR7 est à la recherche d'un nouveau club et voilà qu'il est vivement envoyé en Arabie Saoudite, à Al Nassr. Alors qu'une folie est annoncé pour le transfert de Cristiano Ronaldo, Yasser Al-Misehal, président de la Fédération saoudienne, s'est prononcé sur cet énorme dossier.

Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est un joueur libre de tout contrat. En effet, suite à son interview fracassante à la presse anglaise, le quintuple Ballon d'Or a vu Manchester United résilier son contrat. Désormais, le Portugais cherche donc à rebondir et les rumeurs sont nombreuses à ce sujet. Alors qu'on ne se presserait pas vraiment en Europe pour recruter Cristiano Ronaldo, ce dernier pourrait se diriger vers une destination plus exotique : l'Arabie Saoudite. Il a ainsi été annoncé que l'avenir de CR7 pourrait s'écrire du côté d'Al Nassr, club entraîné par un certain Rudi Garcia, qui serait prêt à faire des folies, allant jusqu'à offrir 200M€ par an à l'ancien joueur de Manchester United.

« Oui, nous aimerions avoir ce joueur dans notre championnat »

Direction donc l'Arabie Saoudite pour Cristiano Ronaldo ? La question a été posée au président de la Fédération saoudienne par Marca . Ainsi, ce mardi, Yasser Al-Misehal a alors expliqué : « Est-ce que nous allons recruter Cristiano Ronaldo ? Vous avez l'information (rires). Je vais être très honnête. En tant que Fédération, nous ne pouvons pas interférer entre un club saoudien et un joueur. Mais oui, nous aimerions avoir ce joueur dans notre championnat. En tant que Fédération, nuos serions plus qu'heureux. Donc oui, nous aimerions le faire venir. (...) Est-ce possible ? Oui, c'est une possibilité. Nous attirons des stars et je pense que c'est une possibilité, mais je ne suis pas sûr. Vous, les médias, avez les sources. Je vais suivre vos informations (rires) ».

