Coupe du monde 2022 : Dans le flou pour son avenir, Cristiano Ronaldo lâche un message troublant

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À 37 ans, et désormais son club depuis l’annonce de son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo traverse une passe difficile alors que le Portugal a chuté contre le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde. Sur Instagram, le numéro 7 a de nouveau pris la parole après cette désillusion.

La dernière image de Cristiano Ronaldo en Coupe du monde sera probablement celle le voyant regagner les vestiaires en larmes après la défaite de son équipe contre le Maroc (0-1). Grand favori face aux Lions de l’Atlas , le Portugal s’est fait surprendre en quart de finale et voit donc son rêve de titre mondial s’envoler. À 37 ans, Cristiano Ronaldo semble donc dire adieu à l’unique trophée qui lui manque à son palmarès.

« Remporter une Coupe du monde était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière »

« Remporter une Coupe du monde pour le Portugal était le rêve le plus grand et le plus ambitieux de ma carrière , a déclaré Cristiano Ronaldo dimanche sur Instagram. Je me suis battu pour ça. Je me suis battu pour ce rêve. Les cinq fois où j'ai participé à des Coupes du monde en 16 ans, toujours aux côtés de grands joueurs et soutenu par des millions de Portugais, j'ai tout donné. J'ai tout donné sur le terrain. Je n'ai jamais tourné le dos au combat et je n'ai jamais renoncé à ce rêve. Malheureusement, hier, le rêve a pris fin », a-t-il écrit.

Cristiano Ronaldo sur Instagram :"3 aspects de la réalité : la douleur, l'incertitude et le travail constant"❤️ pic.twitter.com/yRs6dt5Y3R — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) December 12, 2022

« 3 aspects de la réalité : la douleur, l'incertitude et le travail constant »