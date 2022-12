Coupe du monde 2022 : Guardiola, Ancelotti... L'énorme mise au point du Brésil

La rédaction

Après la défaite du Brésil en quart de finale de Coupe du monde face à la Croatie, le sélectionneur Tite a quitté son poste. En plus de devoir digérer cette élimination précoce, la fédération brésilienne de football doit désormais trouver un successeur à Tite, et les noms de Carlo Ancelotti et Pep Guardiola sont notamment cités. Dans un communiqué, la CBF a fait une grosse mise au point sur ce dossier.

Le Brésil rêve d'un nouveau sacre mondial depuis 2002. Au Qatar, le peuple auriverde comptait sur une Seleçao annoncée comme la grande favorite, mais celle-ci a été stoppée par les Croates en quart de finale après un match renversant. Une immense désillusion qui a précipité le départ de Tite tandis que la CBF devrait révéler son successeur au début de l'année 2023.

« L'annonce du nouvel entraîneur et de la commission technique ne se fera qu'en janvier 2023»

Depuis le départ de Tite, deux grand noms sont évoqués pour sa succession, Pep Guardiola et Carlo Ancelotti. Toutefois, les deux entraîneurs semblent focalisés sur leur club respectif. Ce lundi, la fédération brésilienne de football a tenu à clarifier la situation par l'intermédiaire d'un communiqué officiel : « La Confédération brésilienne de football (CBF) réaffirme que le président de l'entité, Ednaldo Rodrigues, n'a nommé ni autorisé personne de la confédération (vice-présidents, directeurs, cadres ou employés) ou de l'extérieur de la confédération (présidents de fédérations ou dirigeants de clubs) de rechercher, au nom de la Présidence, tout entraîneur ou professionnel du football pour composer l'équipe qui travaillera avec l'équipe brésilienne de football masculin. […] L'annonce du nouvel entraîneur et de la commission technique ne se fera qu'en janvier 2023 .»

