Mercato : De retour au PSG, Antero Henrique passe à l'action pour Cristiano Ronaldo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Eliminé de la Coupe du monde avec le Portugal, Cristiano Ronaldo recherche désormais un nouveau club. Normalement, la mission de lui trouver une nouvelle équipe aurait du revenir à son agent historique, Jorge Mendes. Mais de retour au PSG cet été, Antero Henrique aurait accepté ce rôle en raison de ses relations privilégiées avec l'Arabie Saoudite.

La Coupe du monde au Qatar laissera un goût amer dans la bouche de Cristiano Ronaldo. Pour son dernier Mondial, la star portugais espérait mieux. Mais éliminé dès les quarts de finale par le Maroc (1-0), le joueur de 37 ans a vu sa fin de tournoi être polluée par les choix de Fernando Santos. Non-titularisé à partir des huitièmes de finale, Ronaldo aurait songé à quitter sa sélection selon Record. Mis en cause, le buteur voudrait tourner la page rapidement et se concentrer sur la suite.

Mercato : En coulisses, le clan Ronaldo parle avec un club https://t.co/ITtGelfeup pic.twitter.com/BefWxPCOaz — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Antero Henrique impliqué dans le dossier Ronaldo

Justement, quelle est la suite ? Libre depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo chercherait activement un nouveau défi. Mais contrairement aux précedentes fois, ce n'est pas son agent historique, Jorge Mendes, qui sera chargé de cette mission. Selon UOL Esporte, Ronaldo aurait fait appel à Antero Henrique, qui a fait son retour au PSG cet été dans un rôle de « consultant sportif ». Homme de réseaux, l'ancien directeur sportif parisien n'a, toutefois, pas l'intention de le ramener à Paris.

Un transfert au PSG n'est pas à l'ordre du jour

Interrogé sur une possible arrivée de Ronaldo au PSG, Nasser Al-Khelaïfi avait été clair. « Avec les trois joueurs que nous avons, (Lionel) Messi, Neymar et (Kylian) Mbappé, c'est très difficile. Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et c'est toujours un joueur exceptionnel » avait déclaré le président du PSG.

Un départ en Arabie Saoudite se profile