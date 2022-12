Mercato - PSG : Enorme surprise à prévoir pour ce transfert à 140M€ ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

João Félix n'a que très peu de chances de terminer la saison à l'Atlético. L'international portugais réclame plus de temps de jeu et pourrait quitter la capitale espagnole pour l'obtenir. De prestigieux clubs pensent à lui comme le PSG, le Bayern Munich ou encore Manchester United. Mais d'autres équipes plus surprenantes auraient aussi leurs chances dans ce dossier.

Présent à l'Atlético depuis 2019, João Félix aurait des envies d'ailleurs en raison de sa situation sportive. L'international portugais n'a pas été titularisé souvent par Diego Simeone, et cela lui pèse. A tel point que le joueur aurait sollicité son agent pour lui trouver un point de chute. Egalement représentant de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes aurait lancé ses recherches en coulisses.

Son agent s'active pour lui trouver un point de chute

Selon les informations de 90min, son entourage aurait sondé plusieurs équipes ces dernières semaines. Les services de João Félix auraient été proposés à Arsenal, mais aussi à Chelsea. Leurs réponses n'ont pas été dévoilées. Mais l'attaquant aurait de grandes chances de quitter l'Atlético, sous la forme d'un prêt. Un transfert sec paraît compliqué, étant donné que sa valeur frôlerait les 140M€.

PSG, Bayern Munich... La liste des prétendants est longue

Evidemment, d'autres formations suivent de près la situation de João Félix à commencer par le PSG. Le club parisien suit le Portugais depuis plusieurs mois et pourrait bien passer à l'offensive en janvier prochain. 90min évoque aussi les intérêts du Bayern Munich, de la Juventus, mais aussi de Manchester United.

Des équipes inattendues aussi sur le coup ?

Mais deux autres clubs, plus surprenants, se seraient aussi positionnés. Il s'agirait de Wolverhampton et d'Aston Villa. Ce n'est pas une coincidence si ces deux équipes sont entraînées par des Espagnols. Julen Lopetegui et Unai Emery connaissent bien le joueur portugais, présent en Liga depuis plusieurs années. Ils comptent bien jouer le coup à fond, même si d'autres options pourraient être privilégiés par João Félix.