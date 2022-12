Mercato : Tout est déjà écrit pour la fin de carrière de Ronaldo ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Eliminé du Mondial en quarts de finale, Cristiano Ronaldo aura, désormais, le temps de penser à son avenir. Libre depuis son départ de Manchester United, l'international portugais voudrait rester en Europe, mais les prétendants ne seraient pas nombreux. Seul Al-Nassr serait enclin à lui transmettre une proposition dans les prochaines semaines.

La dernière image de Cristiano Ronaldo est celle d'un joueur, en larmes, qui dit adieu à ses rêves de victoire au Mondial. Eliminé par le Maroc (1-0) samedi dernier, le buteur de 37 ans a publié un long message sur les réseaux sociaux pour répondre aux polémiques naissantes au Portugal, mais sans évoquer la question brûlante de son avenir, que ce soit en sélection ou en club.

Coupe du monde 2022 : Ronaldo, Marquinhos... Le plus gros flop des quarts est désigné https://t.co/IzBmpXW1Ug pic.twitter.com/c6WUsSk91i — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Peu de touches en Europe

Agé de 37 ans, Cristiano Ronaldo n'est plus sous contrat avec Manchester United. Un divorce acté après son entretien explosif avec Piers Morgan. Désormais, la priorité du joueur serait de trouver un nouveau point de chute. A en croire la presse espagnole, le joueur voudrait retourner vivre en Espagne, mais ni le Real Madrid, ni l'Atlético ne veut de lui. Et hors de question de parler du FC Barcelone après son long passage à la Casa Blanca. Il n'est pas, non plus, question d'un transfert au PSG, Nasser Al-Khelaïfi lui ayant déjà fermé la porte. Plus généralement, le marché européen est calme pour Ronaldo, qui pourrait s'envoler vers l'Arabie Saoudite.

Al-Nassr déterminé à recruter Ronaldo