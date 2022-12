Coupe du monde 2022 : Après le Maroc, le clan Ronaldo vide son sac et dézingue à tout-va

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour la deuxième fois consécutive, Cristiano Ronaldo a débuté sur le banc des remplaçants. Sauf que le match face au Maroc est le dernier de sa carrière en Coupe du monde. Eliminé avec le Portugal, l'attaquant de 37 ans ne sera pas présent dans quatre ans. Sa non-titularisation a entraîné la colère de sa femme et de sa sœur sur les réseaux sociaux.

Cristiano Ronaldo a laissé passé sa chance. A 37 ans, il ne devrait plus être de la partie dans quatre ans et ne remporta aucune Coupe du monde dans sa carrière. La star portugaise est sortie par la petite porte, éliminée par le Maroc en quarts de finale (1-0). Une rencontre que n'a pas débuté Ronaldo, laissé sur le banc jusqu'à la 51ème minute. Une habitude, prise par Fernando Santos depuis les huitièmes de finale, et que ne digère pas Georgina Rodriguez. La compagne de Ronaldo a publié un long message sur les réseaux sociaux pour s'en prendre au sélectionneur du Portugal.

Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo vide son sac après l'élimination du Portugal https://t.co/K2s4DHvzVi pic.twitter.com/Z2KeTHfsbw — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

La femme de Ronaldo fracasse Fernando Santos

« Aujourd'hui, ton ami et coach a pris une mauvaise décision. Cet ami pour lequel tu as tant de mots d'admiration et tant de respect. Le même ami qui, lorsqu'il t'a mis sur le terrain, a vu comment tout a changé, mais il était déjà tard. Vous ne pouvez pas sous-estimer le meilleur joueur du monde, l’arme la plus puissante dont vous disposez, On ne peut pas non plus défendre quelqu'un qui ne le mérite pas. La vie nous donne des leçons. Aujourd'hui, lorsque nous avons perdu, nous avons appris. Je t'admire Cristiano » a écrit celle qui partage la vie de Ronaldo sur Instagram.

« Ils vont avoir tant de regrets ! »

Et elle n'est pas la seule à critiquer les choix de Fernando Santos. La sœur de Ronaldo a également envoyé un tacle au sélectionneur. « Tu es énorme ! Ils ont tué l'Homme, ils ont tué la Seleção, ils ont tué une nation ! Ils vont avoir tant de regrets ! #FernandosSantosOut » a déclaré Elma Aveiro.

« Je n'ai pas de regrets »