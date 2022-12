Coupe du monde 2022 : La presse anglaise dévoile la recette miracle pour battre l’équipe de France

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi, l'Angleterre affrontera l'équipe de France. Un choc, qui n'est pas pris à la légère par la presse anglaise. De nombreux médias ont émis quelques pistes pour venir à bout des champions du monde en titre. Et une faille a été trouvée au poste de gardien de but. Ciblé par certains journalistes, Hugo Lloris leur a donnez rendez-vous sur le terrain.

Le choc est lancé entre la France et l'Angleterre. Opposées ce samedi, les deux équipes sont prêtes pour ce rendez-vous important. Sur le papier, difficile de sortir un favori. Du côté des Bleus , on devrait s'appuyer sur la forme majuscule de Kylian Mbappé, énormément craint outre-Manche. Les Three Lions peuvent compter, eux, sur un banc beaucoup plus fourni. Ce vendredi, les médias anglais ont essayé de donner quelques pistes à Gareth Southgate, pour venir à bout de Didier Deschamps.

Stopper à tout prix Kylian Mbappé

La priorité de l'Angleterre sera de stopper Kylian Mbappé, intenable sur son côté gauche. La mission a été confiée à Kyle Walker, l'expérimenté défenseur de Manchester City. A moins que Gareth Southgate ne prépare un autre plan pour éloigner le danger.

Hugo Lloris, le point faible de l'équipe de France ?

L'Angleterre devra aussi profiter des failles de l'équipe de France. La défense tricolore n'a pas toujours été rassurante depuis le début de la compétition. Mais étonnement, la presse anglaise a désigné Hugo Lloris comme le point faible de cette formation. Le coach de Tottenham est confronté à Jordan Pickford, et la comparaison est terrible. The Independent i ndique que le portier anglais est plus solide que son compère, notamment sur les penaltys. Surprenant, alors que Lloris avait arrêté le premier penalty de Robert Lewandowski dimanche dernier, avant que ce dernier ne le retire et le transforme.

Lloris répond à la presse anglaise