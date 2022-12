Mercato : Nouvelle offre à 170M€ attendue pour Cristiano Ronaldo

Libre de tout contrat depuis qu’il a résilié son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo va devoir trancher pour son avenir. Maintenant que le Portugal est éliminé de la Coupe du monde, le quintuple Ballon d’Or doit prendre une décision. Al Nassr, le club saoudien, devrait lui faire une nouvelle proposition avec un contrat jusqu’en 2025 et un salaire de 170M€ à la clé.

Cristiano Ronaldo vit un début de saison très difficile. En club, d’abord. Annoncé sur le départ de Manchester United, l’attaquant portugais a fini par rester puisque aucune offre satisfaisante ne s’est présentée. En froid avec Erik ten Hag, son entraîneur, Cristiano Ronaldo a fini par accorder une interview qui a fait beaucoup de bruit. Dedans, l’ancien attaquant de la Juventus s’en est pris au technicien néerlandais, des propos qui ont fini par mettre un terme à son aventure mancunienne puisque son contrat a été résilié.

Cristiano Ronaldo misait donc sur la Coupe du monde pour retrouver le sourire. Titulaire au premier tour, le quintuple Ballon d’Or a fini par s’asseoir sur le banc de touche dès les huitièmes de finale. Encore remplaçant contre le Maroc, en quart de finale, Ronaldo n’a pas pu éviter l’élimination du Portugal. En larmes après la rencontre, CR7 va déjà devoir prendre une décision pour son avenir.

