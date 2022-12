Mercato : Le Bayern décimé, un joueur de Galtier prêt à trahir le PSG ?

En février et mars prochains, le PSG affrontera le Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions. Pour cette double confrontation, le club bavarois devra faire sans Manuel Neuer, son capitaine. Afin de le remplacer au plus vite, le Bayern penserait à Keylor Navas, le deuxième gardien du PSG.

Après la Coupe du monde, le PSG retournera aux affaires et se préparera pour son choc face au Bayern Munich. Bonne nouvelle pour Christophe Galtier, le club bavarois fait face à une petite hécatombe de blessures. Après Sadio Mané, Lucas Hernandez et Noussaïr Mazraoui, c’est Manuel Neuer qui s’est blessé.

Samedi après-midi, l’international allemand a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il s’était cassé la jambe lors de ses vacances au ski. Sa saison est terminée, une aubaine pour le PSG qui voit son adversaire en huitième perdre son capitaine.

If Bayern can't convince Nübel, they would look for another alternative. Dominik Livaković is the first candidate & would be relatively cheap to have. Another option is Keylor Navas, although it's unlikely PSG would agree to strengthen Bayern ahead of their CL tie [@ransport] pic.twitter.com/VrgC6VV488