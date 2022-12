Mercato - PSG : Unai Emery met le feu à un feuilleton à 140M€

Thomas Bourseau

Joao Felix ne devrait pas s’éterniser du côté de l’Atletico de Madrid et il semblerait que le PSG soit sur les rangs pour accueillir l’international portugais. Pour autant, Jorge Mendes serait prêt à tenter un coup sur le marché en proposant les services de l’attaquant à Unai Emery et Aston Villa.

Entre Joao Felix et l’Atletico de Madrid, il se pourrait bien que le divorce soit prochainement prononcé. A présent que le Portugal est officiellement hors course pour le titre à la Coupe du monde au Qatar, le mercato de l’international portugais va enfin pouvoir concrètement s’emballer lui qui avait fait savoir en conférence de presse vendredi dernier que sa concentration était focalisée sur le Mondial et non sur une discussion avec la direction de l’Atletico de Madrid concernant son avenir.

Mendes penserait à offrir Felix à Emery

Ces derniers jours, Relevo a confié que l’Atletico de Madrid ne serait pas contre l’idée de se séparer de Joao Felix sur le marché des transferts, mais qu’il faudrait que le club rojiblanco reçoive en échange une offre de transfert comprise entre 130 et 140M€. Le PSG, Manchester United, Chelsea, Arsenal et le Bayern Munich seraient sur les rangs. Cependant, d’après The Athletic , Aston Villa serait une option prise en considération par Jorge Mendes. L’agent portugais songerait à offrir Joao Felix à Unai Emery, qu’il a lui-même placé sur le banc de touche des Villans , renforçant sa relation avec les dirigeants du club anglais.

