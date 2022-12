Mercato - PSG : Verratti et Ramos vont tout changer pour Messi

Arthur Montagne

Brillant à la Coupe du monde avant la demi-finale mardi soir contre la Croatie, Lionel Messi est focalisé sur le tournoi. Néanmoins, à partir de la semaine prochaine, La Pulga va devoir se pencher sur sa situation en club puisque son contrat au PSG s'achève en juin prochain. Mais alors que rien n'est encore acté, l'option la plus probable serait bien une prolongation à Paris. Et voilà les raisons qui poussent Lionel Messi à rester.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le Qatar a donné son feu vert à Luis Campos pour négocier la prolongation du contrat de Lionel Messi qui s'achève en juin prochain. Une information confirmée par La Cadena SER ce lundi qui précise que l'option la plus probable pour La Pulga est bel et bien une prolongation avec le PSG. Et le média espagnol explique pourquoi.

Messi est plus épanoui que jamais au PSG

Il y a tout d'abord une raison sportive. Et pour cause, Lionel Messi prouve au Qatar qu'il est encore largement au niveau pour poursuivre sa carrière européenne. C'est la raison pour laquelle La Pulga écarte pour le moment l'option d'une arrivée en MLS où l'Inter Miami rêve de le recruter. Sur le plan personnel, Lionel Messi est également très épanoui à Paris. Après une première saison délicate, il est désormais heureux dans la capitale française, tout comme sa famille, qui a trouvé son rythme. Au sein du vestiaire, il est même très proche de Marco Verratti et Sergio Ramos. D'ailleurs, les loges du défenseur espagnol et de la star argentine au Parc des Princes pourraient être réunis afin que leurs familles suivent les matches ensemble. Pour toutes ces raisons, Lionel Messi préférerait rester au PSG.

Al-Khelaïfi veut le conserver