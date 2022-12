Mercato : Le Real Madrid surclassé pour cette opération à 230M€ ?

Pierrick Levallet

Afin de donner un peu de fraîcheur au milieu de terrain, le Real Madrid ciblerait Jude Bellingham et Enzo Fernandez. Cependant, le club madrilène ne serait pas la seule équipe à s'intéresser aux deux joueurs. Liverpool en pincerait également pour l'Anglais et l'Argentin. Et les Reds semblent bien mieux engagés que le Real Madrid dans les deux dossiers.

Cet été, Casemiro a quitté le Real Madrid pour s’envoler du côté de Manchester United. À l’issue de la saison, Toni Kroos et Luka Modric pourraient également faire leurs valises puisque leur contrat expire en juin prochain. Le club madrilène se préparerait donc à rafraîchir son entrejeu. Cet été, Florentino Pérez a attiré Aurélien Tchouaméni dans la capitale espagnole. Et pour succéder à Toni Kroos et Luka Modric, le président merengue aurait deux autres pistes en tête.

230M€ à lâcher pour Jude Bellingham et Enzo Fernandez

À en croire Mundo Deportivo , le Real Madrid ciblerait Jude Bellingham et Enzo Fernandez pour renouveler son milieu de terrain. L’un est estimé à 150M€ par le Borussia Dortmund, l’autre à 80M€ par le Benfica Lisbonne. Au total, l’opération pourrait coûter 230M€. Mais visiblement, cela n’aurait pas vraiment refroidi le club madrilène, qui aurait même fait de l’Anglais une priorité. Cependant, une autre équipe pourrait couper l’herbe sous le pied de Florentino Pérez.

Liverpool va devancer le Real Madrid dans les deux dossiers