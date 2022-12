Mercato : Grosse surprise, le transfert de Ronaldo bouclé par une figure du PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agent historique de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes aurait pris du recul. Le joueur portugais aurait, plutôt, fait appel à Antero Henrique pour l'aider à trouver une nouvelle équipe. Consultant sportif du PSG depuis cet été, le dirigeant est proche de certains clubs qataris et saoudiens. Ce qui pourrait expliquer ce choix.

Où évoluera Cristiano Ronaldo ? Libre de tout contrat après avoir vu son contrat être rompu par Manchester United, l'international portugais n'a pas l'embarras du choix. Malgré son palmarès XXL, le buteur de 37 ans n'attire pas grand monde, en raison sûrement de son salaire, mais aussi de son âge avancé. Une situation frustrante pour Ronaldo, qui se serait, en plus, brouillé avec son agent historique.

Mercato : Rudi Garcia lance un appel du pied à... Cristiano Ronaldo https://t.co/UxTzmPDo10 pic.twitter.com/bscmqzurSQ — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Des tensions entre Ronaldo et son agent ?

Selon les informations d' As , il existerait des tensions entre Cristiano Ronaldo et Jorge Mendes. Une situation loin d'être inédite puisque la relation entre les deux hommes oscille entre le haut et le bas. Mais ce conflit tombe mal pour le joueur, qui a besoin d'un homme de réseaux pour boucler son transfert.

Ronaldo fait appel à Antero Henrique

Selon le média brésilien UOL Esporte , Cristiano Ronaldo aurait, alors, décidé de se tourner vers un autre de ses compatriotes : Antero Henrique. De retour au PSG depuis cet été dans un rôle de « consultant sportif », le responsable portugais aurait été sollicité par la star. Un choix réfléchi puisqu'Antero Henrique dispose de solides contacts au Qatar, mais aussi en Arabie Saoudite.

Un transfert en Arabie Saoudite en préparation ?