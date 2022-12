Mercato - OM : Longoria idéalement placé pour ce transfert à 12M€ ?

Hugo Chirossel

Alors que le mercato hivernal ouvrira bientôt ses portes, Pablo Longoria serait sur la piste de Rick Karsdorp. Le latéral droit néerlandais est annoncé sur le départ de l’AS Roma, où il est en froid avec José Mourinho. L’OM serait en discussion avec la Louve depuis plusieurs semaines pour réaliser ce transfert et tiendrait la corde, même si l’OL est également sur le coup.

Malgré la présence de Jonathan Clauss et Issa Kaboré, Pablo Longoria semble déterminé à ajouter un latéral droit supplémentaire à l’effectif d’Igor Tudor. En effet, le président de l’OM serait intéressé par Rick Karsdorp. Sous contrat jusqu’en juin 2025 avec l’AS Roma, il est en froid avec José Mourinho et tout porte à croire qu’il quittera le club dans les prochaines semaines.

L’OM est en pole

Après avoir manqué la tournée de la Louve au Japon, le joueur âgé de 27 ans a fait son retour à l’entraînement ce lundi. Il devait notamment s’entretenir avec son entraîneur au sujet de son avenir. Romagiallorossa.it en dit d’ailleurs plus sur ce dossier, dans lequel plusieurs clubs seraient intéressés par Rick Karsdorp. En revanche, ce serait l’OM qui tiendrait la corde, notamment grâce à ses bonnes relations avec l’AS Roma, à la suite des transferts de Pau Lopez, Cengiz Ünder et Jordan Veretout ces dernières années.

L’OL également sur le coup