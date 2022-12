Mercato - OM : Annoncé à l’OM, il prépare déjà son transfert

Axel Cornic

Voilà plusieurs semaines déjà que les médias italiens parlent de l’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Rick Karsdorp, arrière droit e l’AS Roma. Ça tombe bien, le Néerlandais semble plus que jamais proche d’un départ, avec notamment une relation qui s’est dégradé au cours de la saison avec son entraineur, José Mourinho.

Depuis son arrivée, Pablo Longoria s’est régulièrement tourné vers la Serie A pour renforcer l’OM... et il ne devrait pas changer de recette ! En Italie, on assure en effet que le président marseillais aurait coché le nom de Rick Karsdorp, joueur de l’AS Roma qui devrait vraisemblablement partir lors du mercato hivernal.

Mercato - OM : Amine Harit peut boucler un énorme transfert à Marseille https://t.co/qUH2bi3yXE pic.twitter.com/xzGtyruseQ — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Karsdorp veut quitter la Roma

D’après les informations de TMW , l’histoire entre la Roma et Karsdorp serait définitivement terminée. Le joueur aurait en effet clairement fait savoir à ses dirigeants qu’il souhaite quitter le club lors du mercato hivernal, à cause notamment de grosses tensions avec José Mourinho.

Avec Mourinho, ça ne passe pas

Pour rappel, le technicien portugais avait publiquement attaqué le Néerlandais après un match nul face à Sassuolo, sans toutefois jamais le nommer. Plusieurs sources ont ensuite révélé que les propos de Mourinho visaient bel et bien Karsdorp, qui a ensuite été écarté de l’équipe.