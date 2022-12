Mercato - PSG : Campos reçoit une réponse claire pour cette révélation de la Coupe du monde

Arthur Montagne

Comme souvent, Benfica sort de grands talents et ces derniers profitent de la Coupe du monde pour se mettre en valeur. C'est le cas de Gonçalo Ramos avec le Portugal et du milieu de terrain de l'Argentine Enzo Fernandez. Néanmoins, Rui Costa, président du club lisboète calme les ardeurs des prétendants de ses deux joueurs, alors que le PSG apprécie grandement le profil du buteur lusitanien.

Ce n'est plus un secret, le PSG apprécie le profil de Gonçalo Ramos, et ses prestations à la Coupe du monde n'ont pas du inverser la tendance. Et pour cause, auteur d'un triplé contre la Suisse (6-1), l'attaquant de Benfica a fait oublier Cristiano Ronaldo le temps d'un match. Et le club lisboète a un autre joueur qui brille au Qatar à savoir Enzo Fernandez. Le milieu de terrain argentin serait également suivi sur le mercato.

Mercato - PSG : Luis Campos prépare un coup à 120M€, un danger de taille apparaît https://t.co/1sf9TQyftf pic.twitter.com/bqtLexF2DG — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Benfica exclut une vente de Gonçalo Ramos

Mais Rui Costa, président de Benfica, a refroidi tout le monde pour cet hiver. « Ce que je promets et assure à nos supporters est ce que j'ai fait en début d'année : c'est un projet sportif, pas un projet financier. Heureusement, nous n'avons pas de problèmes financiers en ce moment, et nous n'avons pas besoin de vendre des joueurs pour faire face à quoi que ce soit financièrement », assure-t-il au micro de Benfica TV , avant d'un rajouter une couche.

«Aucun joueur qui est actuellement fondamental pour le groupe ne partira »