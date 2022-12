Mercato - PSG : Le clan Rabiot a tranché pour son transfert

Arnaud De Kanel

Demi-finaliste du Mondial avec les Bleus, Adrien Rabiot fait couler beaucoup d'encre. Le milieu de terrain de la Juventus poursuit sur sa belle lancée du début de saison, le tout quelques mois avant la fin de son contrat avec le club turinois. Décidée à s'en séparer cet hiver, la Juventus doit faire face à de nombreux facteurs, dont la mère du joueur. Le PSG peut attendre...

Désireux de renforcer l'entrejeu parisien, Luis Campos suivrait avec attention la situation d'Adrien Rabiot. Le milieu de terrain pourrait faire son retour au PSG mais ce ne sera pas pour cet hiver, bien que la Juventus veuille s'en séparer.

Mercato - PSG : Lionel Messi va lâcher une annonce pour son avenir https://t.co/HuETogdJpX pic.twitter.com/OTCOqsTFkn — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Le Juve veut brader Rabiot

Afin de récupérer quelques indemnités, la Juventus aimerait vendre Adrien Rabiot cet hiver d'après Tuttosport . Un chèque de 10M€ devrait suffire mais le plan turinois sera difficilement réalisable.

Véronique Rabiot pense à la suite