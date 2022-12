Mercato - PSG : Hakimi a lâché une énorme bombe à Mbappé

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont plus proches que jamais au PSG. Les deux joueurs font ainsi le bonheur du club de la capitale, mais tout aurait pu se passer différemment lors du dernier mercato estival. En effet, alors qu'un départ de Mbappé était annoncé, Hakimi aurait pu emprunter le même chemin. Explications.

Au PSG, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi se sont très bien trouvés. « Si on doit définir leur amitié en un mot ce serait : fusionnelle ! », explique-t-on dans l'entourage du Français. Depuis 2021 et l'arrivée du Marocain à Paris, les deux joueurs ont noué une très forte amitié sur et en dehors des terrains. A tel point qu'Achraf Hakimi aurait même lié son avenir au PSG à celui de Mbappé...

Mercato - PSG : Galtier a aidé le Qatar à réaliser un rêve de longue date https://t.co/WAeEaa3i1E pic.twitter.com/dVFadjTtQ6 — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Partira ? Ne partira pas ?

Il y a quelques mois, le feuilleton Kylian Mbappé enflammait le marché des transferts. En fin de contrat avec le PSG, le crack de Bondy devait faire un choix. S'il a finalement prolongé avec le club de la capitale, tout le monde l'imaginait partir libre, le voyant déjà porter le maillot du Real Madrid.

Hakimi prêt à quitter le PSG