Transferts : Ça s’agace dans le clan Cristiano Ronaldo pour son mercato

Thomas Bourseau

Le PSG aurait pu aligner Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ensemble à la ponte de l’attaque parisienne, mais le président Nasser Al-Khelaïfi a fermé la porte au Portugais, comme beaucoup d’autres clubs. Ce qui aurait le don d’agacer Ronaldo qui s’en prendrait à son agent en coulisse.

Depuis le 22 novembre dernier, et d’un commun accord avec Manchester United, le contrat de Cristiano Ronaldo chez les Red Devils n’est plus. En effet, il a été rompu à l’amiable après l’interview explosive de Ronaldo pour Piers Morgan. Et maintenant ? La Gazzetta dello Sport faisait part d’un intérêt de Ronaldo pour le PSG dernièrement.

Le PSG ferme la porte à Cristiano Ronaldo pourtant agent libre

Invité à s’exprimer sur la question pour Sky Sports la semaine dernière, le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, s’était habilement éloigné de telles rumeurs. « Avec les trois joueurs que nous avons devant (Kylian Mbapé, Lionel Messi et Neymar, ndlr), c’est très difficile (de le recruter). Je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et il reste un joueur incroyable ».

Ronaldo perd patience avec Mendes pour son mercato