Transferts - PSG : Pour une sensation du mercato, un échec se confirme

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato hivernal, il se pourrait que Liverpool bouge déjà ses pions pour l’opération Jude Bellingham. Ce qui pourrait compromettre les affaires de Nasser Al-Khelaïfi et du PSG dans ce dossier chaud.

En attestent ses constantes titularisations dans l’entrejeu des Three Lions lors du Mondial au Qatar, Jude Bellingham (19 ans) a déjà fait son trou dans le football anglais, lui qui est une de ses plus grandes promesses de ces dernières années. Et cela n’a pas échappé à Nasser Al-Khelaïfi qui a dernièrement avoué en pincer pour le milieu de terrain du Borussia Dortmund, sous contrat jusqu’en juin 2025.

Le PSG ouvre la porte à Jude Bellingham

La semaine dernière, lors d’un entretien accordé à Sky Sports , le président Nasser Al-Khelaïfi confirmait un intérêt de son PSG pour Jude Bellingham. « C'est l'un des meilleurs de la Coupe du monde. Il est calme, confiant… Tout le monde le veut donc je ne vais pas le cacher ».

Liverpool sort le grand jeu pour Bellingham