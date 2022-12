Transferts - PSG : Coup de théâtre pour le mercato de Lionel Messi

Thomas Bourseau

Contractuellement lié au PSG jusqu’à la fin de la saison, Lionel Messi pourrait finalement ne pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain à en croire la presse italienne. Explications.

Lionel Messi connaît une saison XXL après un exercice 2021/2022 délicat. Et il se pourrait que dimanche prochain, l’Argentin réalise un de ses rêves les plus fous : porter l’ Albiceleste sur le toit du monde face au Maroc ou à l’Équipe de France. Et après ? Lionel Messi retrouvera le PSG où il se battra pour une cinquième Ligue des champions. C’est en effet ce que Guillem Balague révélait dernièrement sur sa chaîne YouTube .

Biographe de Lionel Messi, Guillem Balague évoque une prolongation à Paris

« Après la Coupe du monde, il ira au PSG, essaiera de gagner la Ligue des champions et signera un nouveau contrat avec le PSG. C'est ce que je pense qui va se passer ». Voici le message que le journaliste de CBS Sports et biographe de Lionel Messi faisait passer. Pour ce qui est du FC Barcelone et de l’Inter Miami, il ne faudrait pas compter sur un départ vers l’une de ces deux destinations pour le numéro 30 du PSG où le contrat arrivera à expiration en juin prochain. « Barcelone n'a proposé aucun contrat, il n'y a pas de stratégie commerciale pour le faire revenir, il n'y a pas de plan financier pour que Messi revienne. Ce ne sont que des mots. Xavi le veut à Barcelone mais ce ne sont que des mots. L’Inter Miami ? Dans le cas de Messi, il n'est pas prêt pour la MLS. Le PSG va lui offrir une année avec une autre ».

Messi ne voudrait finalement pas prolonger au PSG