Mercato - PSG : Messi transféré à Paris, ce grand nom valide à 100%

Guillaume de Saint Sauveur

Ancien membre du PSG au début des années 2000, Juan Pablo Sorin a donc vu son compatriote argentin Lionel Messi débarquer à son tour au Parc des Princes lors du mercato estival 2021, au terme de sa longue histoire d’amour avec le FC Barcelone. Et Sorin semble emballé par ce choix de carrière de la part de Messi.

Arrivé au terme de son contrat avec le FC Barcelone en juillet 2021 qui n’avait pas les moyens de le prolonger à l’époque, Lionel Messi a donc été contraint de changer d’air et s’est retrouvé libre sur le marché des transferts. C’est finalement le PSG qui a raflé la mise avec l’attaquant argentin cet été-là, et Messi a logiquement réussi à s’y installer comme un titulaire indiscutable. Un choix de carrière qui semble d’ailleurs faire particulièrement plaisir à son ancien coéquipier en sélection nationale, Juan Pablo Sorin, lui qui a porté le maillot du PSG lors de la saison 2003-2004.

Mercato : Un incroyable plan monté pour Lionel Messi https://t.co/ubvHmm4LSD pic.twitter.com/QwdQL5T070 — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

« C’est magnifique »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , Juan Pablo Sorin se confie sur le transfert de Messi au PSG : « C'est magnifique. Son départ du Barça a été difficile, inattendu. Et en dépit de la douleur, il a réalisé de belles choses à Paris. Ce fut un défi pour lui aussi dans sa carrière. Il s'est adapté de mieux en mieux à la L1. Entre Leo et Paris c'est une relation qui est allée crescendo. L'équipe est plus solide cette saison, après il y a le rêve de tous les Parisiens, la Ligue des champions. Il reste la dernière ligne droite, espérons qu'ils y arrivent », indique l’ancien latéral gauche argentin du PSG, lui qui connaît bien Messi pour l’avoir vu débarquer en sélection en 2005.

« C’était déjà un truc incroyable »