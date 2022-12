Mercato - PSG : Coup de tonnerre, Messi prévient le Qatar

Axel Cornic

A bientôt 36 ans, Lionel Messi se retrouve à un tournant important de son avenir. Le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois et si selon nos informations les propriétaires du club souhaitent le prolonger, un accord semble encore loin. Et du côté de l’Italie, on ne semble pas vraiment y croire...

Star mondiales des quinze dernières années, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi vont devoir décider leur avenir. Le premier est sans club depuis son départ de Manchester United, alors que le second est en fin de contrat avec le PSG, qu’il avait rejoint lors de l’été 2021.

Mercato : De retour au PSG, Antero Henrique passe à l'action pour Cristiano Ronaldo https://t.co/W36xXmsE2j pic.twitter.com/1oXxGuSYhW — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Campos travaille en coulisses

Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Qatar a chargé Luis Campos de travailler sur ce dossier brûlant et convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat. A noter que sur le plan sportif comme économique, le PSG reste à priori le meilleur choix possible à ce stade de sa carrière.

Messi ne voudrait pas prolonger avec le PSG