Mercato - OM : Longoria prend une énorme décision pour Gerson

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Gerson est toujours un joueur de l'OM, lui qui a pourtant la volonté de retourner à Flamengo. Le fait est que les deux clubs ne trouvent pas de terrain d'entente et l'opération semble aujourd'hui impossible. Du côté de la direction carioca, on espère alors voir Pablo Longoria faire un geste pour le transfert de Gerson. Et voilà que la réponse du président de l'OM serait désormais connue.

Depuis l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc de l'OM, Gerson vit des moments compliqués. Relégué à un rôle de remplaçant, le Brésilien a eu du mal à digérer cela, au point de réclamer son transfert pour ce mercato hivernal. L'idée de Gerson était alors de retourner à Flamengo, mais encore fallait-il trouver un accord avec l'OM. Comme le10sport.com vous l'a révélé, un écart de 8M€ bloque l'opération et alors que cela semble impossible à passer outre, Gerson serait parti pour terminer la saison sur la Canebière selon nos informations.

« Le prix est fixé par le club vendeur, pas l’acheteur »

La porte n'est toutefois pas définitivement fermée pour un transfert de Gerson. Cela se fera toutefois aux conditions de l'OM. En effet, Pablo Longoria assurait dernièrement : « Tant que Flamengo ne s’alignera pas sur nos demandes, il reste un joueur de Marseille. Le prix est fixé par le club vendeur, pas l’acheteur ».



Du côté de Flamengo, Marcos Braz, vice-président du club carioca, assurait : « Concernant Gerson, c'est une situation très difficile. Malgré le désir du joueur, de l'agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l'Olympique de Marseille, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur. Nous allons nous calmer et nous verrons si nous pourrons structurer ce transfert ».

Le prix reste inchangé