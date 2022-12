Mercato - OM : Alexis Sanchez fait déjà l’unanimité dans le vestiaire d’Igor Tudor

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé l’été dernier à l’OM après la résiliation de son contrat avec l’Inter Milan, Alexis Sanchez connaît des débuts réussis avec Marseille. De plus en plus intégré dans le vestiaire, l’international chilien est notamment proche de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin est d’ailleurs revenu sur les premiers mois de Sanchez.

C’est la grosse recrue que voulait Pablo Longoria. Après avoir activé plusieurs gros dossiers, le président de l’OM a fini par boucler l’arrivée d’Alexis Sanchez, libre depuis la résiliation de son contrat avec l’Inter Milan. Même s’il est aligné à un poste qu’il n’apprécie pas forcément (celui de numéro 9), Sanchez a réussi ses débuts avec l’OM. Décisif en Ligue des Champions, l’international chilien a surtout conclu la phase aller par un magnifique coup-franc contre l’AS Monaco.

Sanchez s’intègre bien

Une aubaine pour l’OM qui a perdu Arkadiusz Milik l’été dernier. Plus les semaines passent et plus Alexis Sanchez semble intégré dans le système de jeu d’Igor Tudor. Dans le vestiaire, l’ancien joueur d’Arsenal peut parler avec les nombreux joueurs hispaniques, dont Leonardo Balerdi, le défenseur central argentin.

«Tu sais que tu as un as dans ta manche»