Haaland, Cristiano Ronaldo… Toutes les infos mercato du 13 décembre

La rédaction

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes début janvier après la Coupe du Monde au Qatar, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le père d'Haaland jette un froid sur son avenir

Interrogé par France Football, Alf-Inge Haaland, le père du buteur norvégien de Manchester City, laisse clairement entendre que son fils pourrait changer d'air dans un avenir proche : « Si c’est un plan de carrière de jouer dans les cinq championnat majeurs ? Je ne sais pas. Il peut rester à City durant quinze ans. Mais j’ai l’impression qu’il peut vouloir se prouver qu’il est capable de jouer n’importe où », assure le père d'Erling Haaland. De bon augure pour le Real Madrid ou le PSG ?



Pour plus d'informations, cliquez ici

L'Arabie Saoudite évoque une arrivée de Cristiano Ronaldo

Annoncé tout proche d'une arrivée à Al-Nassr alors qu'il est libre depuis la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo va-t-il concrétiser cette piste ? Interrogé par MARCA , le président de la Fédération saoudienne de football, Yasser Al-Misehal, a évoqué la piste CR7 : « Je vais être très honnête. En tant que Fédération, nous ne pouvons pas interférer entre un club saoudien et un joueur. Mais oui, nous aimerions avoir ce joueur dans notre championnat. En tant que Fédération, nuos serions plus qu'heureux. Donc oui, nous aimerions le faire venir. (...) Est-ce possible ? Oui, c'est une possibilité. Nous attirons des stars et je pense que c'est une possibilité, mais je ne suis pas sûr. Vous, les médias, avez les sources. Je vais suivre vos informations (rires) », explique-t-il.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Livakovic plutôt que Navas au Bayern Munich ?