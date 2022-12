Mercato - PSG : Navas surclassé par un phénomène de la Coupe du Monde ?

Hugo Chirossel

Relégué à la deuxième place dans la hiérarchie des gardiens du PSG, Keylor Navas pourrait rebondir au Bayern Munich. En effet, les Bavarois sont à la recherche d’un gardien, après la blessure de Manuel Neuer qui sera absent jusqu’à la fin de la saison. En revanche, le transfert du portier costaricien vers le champion d’Allemagne 2022 semble compliqué à réaliser. Ce dernier aurait d’ailleurs d’autres options et s’intéresserait notamment à une révélation de la Coupe du monde, Dominik Livakovic.

Alors que le Paris Saint-Germain affrontera le Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les Allemands devront faire sans Manuel Neuer. En effet, ce dernier s’est cassé la jambe pendant ses vacances au ski après la Coupe du monde et sera absent jusqu’à la fin de la saison. Dans ces conditions, les Bavarois sont à la recherche d’un gardien et regarderaient du côté du PSG pour se renforcer.

Navas pour remplacer Neuer ?

Le Bayern Munich serait intéressé à l’idée de recruter Keylor Navas, qui est cantonné à rester sur le banc avec les Parisiens. En revanche, Kicker indique que le PSG pourrait mettre des bâtons dans les roues des Bavarois. Le gardien costaricien quant à lui ne serait également pas très emballé par cette possibilité, d’autant plus que le club allemand aurait d’autres options.

Le Bayern veut Livakovic