Mercato : PSG, Real Madrid... La nouvelle bombe du clan Haaland sur son avenir

Erling Haaland brille actuellement à Manchester City. Présent en Premier League depuis cet été, l'international norvégien de 22 ans est épanoui en Angleterre, mais pourrait découvrir d'autres championnats selon son père. Et à en croire Alf-Inge Haaland, son fils pourrait bien rejoindre, un jour, la France, et notamment le PSG.

Erling Haaland ne s'est pas trompé. Surveillé par les plus grandes équipes européennes, l'ancien joueur du Borussia Dortmund a, finalement, rejoint Pep Guardiola à Manchester City. Et sont début de saison est tout bonnement stratosphérique. Haaland compte déjà 18 buts en Premier League, ce qui fait de lui le meilleur marquer d'Europe, devant Kylian Mbappé (PSG). Mais lié à Manchester City jusqu'en 2027, l'international norvégien de 22 ans ne devrait pas terminer sa carrière chez les Citizens à en croire son père.

Mercato : PSG, Real Madrid… Coup de tonnerre en vue pour le transfert d’Erling Haaland ? https://t.co/ySbeKWzXQg pic.twitter.com/Vnys8U6R0W — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

Le père d'Haaland avait ouvert la porte à la Ligue 1

Il y a quelques mois, Alf-Inge Haaland avait annoncé que son fils pourrait découvrir d'autres championnats, notamment la Ligue 1. « J e pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas ? » avait-il déclaré.

« Il peut rester à City durant quinze ans, mais... »