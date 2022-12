Mercato - PSG : Le Qatar est prêt à offrir une recrue XXL à Mbappé

Axel Cornic

Ce dimanche les yeux du Paris Saint-Germain seront sans aucun doute rivés sur le choc de la Coupe du monde entre la France et l’Angleterre. Nasser Al-Khelaïfi aurait en effet plusieurs stars de la Three Lions dans le viseur, notamment Jude Bellingham et Marcus Rashford, avec ce dernier qui pourrait bien rejoindre Kylian Mbappé la saison prochaine.

Comme à chaque fois, la Coupe du monde est une scène de tout premier choix pour les grands clubs, afin de faire leur mercato. Le PSG ne déroge pas à la règle, puisque Nasser Al-Khelaïfi s’est montré particulièrement bavard ces derniers jours, concernant les stars qui évoluent actuellement au Qatar.

« Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde et après... »

C’est le cas de Marcus Rashford, dont le contrat avec Manchester United se termine en juin prochain. « Aujourd'hui, s'il est libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant » a déclaré le président du PSG. « Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons ».

Rashford, une piste sérieuse

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , l’occasion ne devrait pas tarder à arriver pour le PSG, qui étudierait sérieusement la piste Rashford. Il faut dire que l’international anglais pourra négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier prochain et les Parisiens seraient vraisemblablement au premier rang, même si d’autres cadors européens auraient également été alertés par la situation.

Ça pourrait coller avec Mbappé

Ce recrutement pourrait répondre aux attentes de Kylian Mbappé, qui cet automne a un peu secoué le PSG après un mercato pas totalement satisfaisant. Marcus Rashford pourrait en effet être l’attaquant de pointe tant réclamé par la star française, qui avait notamment réclamé l’arrivée de Robert Lewandowski. Reste à savoir si l’intérêt est réciproque, avec l’Anglais qui pourrait pour la première fois quitter son pays, à 25 ans.