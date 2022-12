Mercato - OM : Coup de théâtre, Longoria prépare un départ surprise cet hiver

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Président de l'OM, Pablo Longoria aurait un plan pour cet hiver. Le responsable espagnol aimerait se séparer de joueurs en forme afin d'en retirer un maximum d'argent sur le mercato. Et la première victime pourrait être Leonardo Balerdi. Bien qu'apprécié par Igor Tudor, l'Argentin pourrait quitter Marseille en cas d'offre satisfaisante cet hiver.

Pablo Longoria prépare des surprises cet hiver. Le président de l'OM pourrait se séparer de joueurs titulaires cet hiver pour récupérer des liquidités, à l'instar de Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin pourrait bien être sacrifié en janvier prochain, malgré sa bonne forme du moment, selon les informations du Phocéen .

Balerdi sur le départ ?

« La tendance, c'est quand même ce fameux départ de Balerdi. Je ne dis pas que c'est fait, qu'il va partir. C'est la normalité, c'est le lot de tous les clubs. T'as un joueur dans une bonne phase, c'est le meilleur moment pour en tirer de l'argent, il faut arrêter de se poser des questions » a confié le journaliste Romain Canuti au sujet de Balerdi sur le plateau du Talk .

« L'idée du board, c'est d'arrêter de ne faire partir que ceux qui sont au fond du trou »