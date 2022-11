Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Balerdi lâche une annonce pour son avenir

Publié le 13 novembre 2022 à 17h45

Arnaud De Kanel

Après un début de saison compliqué, Léonardo Balerdi a retrouvé un excellent niveau. Bien loin des performances de ses coéquipiers en début de saison, l'Argentin surnage dans un navire marseillais qui commence à sombrer. Épanoui à l'OM où il est désormais titulaire, le défenseur central souhaite que l'aventure dure à Marseille.

Arrivé à l'OM à l'été 2020 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi est en train de se faire un nom. En grande difficulté au début de saison, l'Argentin est de plus en plus impérial. Sifflé par ses propres supporters, il n'a jamais baissé les bras et s'affirme désormais comme l'élément indéboulonnable en défense centrale avec Chancel Mbemba.

Balerdi monte en puissance

Depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi est le deuxième joueur le plus utilisé par Igor Tudor à l'OM. Blessé la saison passée, il est de retour cette saison et n'a manqué aucune rencontre que ce soit en Ligue 1 et en Ligue des champions. Fort de son nouveau statut, il souhaite continuer avec l'OM.

« Je veux gagner quelque chose ici »