Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt va vendre le club, Vézirian persiste et signe

Publié le 13 novembre 2022 à 14h45

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jeudi dernier, l'OM officialisait une grande nouvelle. Un partenariat avec le groupe CMA CGM, qui devient le sponsor principal du club marseillais. Un deal annoncé quelques jours plus tôt par Thibaud Vézirian, très impliqué dans le dossier lié à la vente du club. Pour lui, les envies de départ de Frank McCourt ne font plus le moindre doute.

Le feuilleton sur la vente de l'OM repart de plus belle. Sur les réseaux sociaux, plusieurs supporters ont annoncé que l'accord conclu avec le groupe CMA CGM était les prémices d'une vente du club. Et les rumeurs sur l'avenir de Frank McCourt se sont intensifiées après la story de Daniel Riolo.

L'accord avec le groupe CMA CGM, un premier pas ?

Sur Instagram, le chroniqueur a réagi à cet accord conclu par l'OM. « Et si c’était un premier pas ? Je dis ça je dis rien, mais pas impossible qu’on en dise plus bientôt » a teasé Daniel Riolo sur les réseaux sociaux. Et ce n'est pas Thibaud Vézirian qui dira le contraire.

Lol t’es bon.L’Indien pointe le bout de son nez , mais dans tous les cas, ce sera un beau deal pour le peuple olympien. — T.V. (@ThibaudVezirian) November 11, 2022

« Ce sera un beau deal pour le peuple olympien »