Transferts - OM : Ce projet de Longoria sur le mercato est révélé

Publié le 13 novembre 2022 à 11h10

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, Leonardo Balerdi divise. Si l’Argentin est apprécié par certains et il est critiqué par d’autres. Il n’empêche qu’actuellement, il est plutôt convaincant dans le schéma d’Igor Tudor. Pourtant, Balerdi aurait pu partir lors du dernier mercarto estival. Pablo Longoria et Javier Ribalta avaient d’ailleurs une idée en tête.

Lors du dernier marché des transferts, ça a bougé à l’OM, que ce soit dans le sens des arrivées que des départs. Si Pablo Longoria a réussi à se séparer de certains éléments de l’effectif d’Igor Tudor, il n’a toutefois pas réussi avec tout le monde. En effet, aujourd’hui, Leonardo Balerdi est toujours à l’OM. Un départ était pourtant à l’ordre du jour pour l’Argentin cet été.

Mercato - OM : Le vestiaire de Tudor annonce un transfert imminent ! https://t.co/b82hKpkEXm pic.twitter.com/rGkiKaT1Yl — le10sport (@le10sport) November 13, 2022

Lâcher Balerdi…

Ce dimanche, L’Equipe assure ainsi que Pablo Longoria et Javier Ribalta avaient ainsi tout fait pour boucler le départ de Leonardo Balerdi. L’idée était alors d’envoyer le défenseur central de l’OM du côté de l’Italie.

… et recruter Acerbi

Et si Pablo Longoria souhaitait se séparer de Leonardo Balerdi, c’était parce qu’il avait un plan pour l’OM. Ainsi, comme développé par le quotidien sportif, ce départ de l’Argentin aurait permis le recrutement d’un défenseur central plus expérimenté. Et c’est Francesco Acerbi qui était alors ciblé par le club phocéen.