Mercato - Real Madrid : L'énorme aveu de cette recrue d'Ancelotti sur Barcelone

Publié le 13 novembre 2022 à 12h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2022 avec Chelsea, Antonio Rüdiger s'est engagé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid l'été dernier. Interrogé ce dimanche matin sur son transfert, l'international allemand est passé aux aveux. En effet, Antonio Rüdiger a raconté toutes les coulisses de sa signature et a révélé qu'il avait snobé le FC Barcelone pour signer au Real Madrid.

Après cinq saisons de bons et loyaux services, Antonio Rüdiger a décidé de faire ses valises et de quitter Chelsea. Engagé jusqu'au 30 juin 2022 avec les Blues , l'international allemand a refusé de prolonger son contrat. Libre de s'engager avec le club de son choix, Antonio Rüdiger a choisi de rejoindre le Real Madrid. Et pourtant, le défenseur avait plusieurs autres options, et notamment le FC Barcelone.

Lors d'un entretien accordé à AS , Antonio Rüdiger a lâché toutes ses vérités sur son transfert, avouant qu'il avait recalé plusieurs clubs, dont le Barça. « Est-ce que Madrid est comme je l'avais imaginé ? Je ne pouvais rien imaginer avant car, pour être honnête, le grand rêve de ma vie a toujours été de jouer en Premiership. Je pensais juste que le Real Madrid était quelque chose qui ne m'arriverait jamais. Ça ne collait pas dans ma tête. J'étais incroyablement bon à Chelsea. Et quand tu réalises enfin que Madrid te veut, tu dis : "Wow !". Soudain, quand vous venez ici, tout est grand, tout est spectaculaire... Le moment où on m'a dit que le Real Madrid me voulait ? J'étais à Londres avec mon frère. C'est lui qui me l'a dit. Je ne pouvais pas le croire ! Je ne peux même pas expliquer maintenant ce que j'ai ressenti. J'en ai encore la chair de poule » , s'est enflammé l'Allemand.

Dans la foulée, Antonio Rüdiger a reconnu que le Real Madrid n'était pas le seul club sur ses traces. Mais dans sa tête, il n'y avait que la Maison-Blanche et Chelsea. « Quelles étaient mes autres possibilités en plus du Real Madrid ? Il y avait évidemment plus d'équipes, mais je n'en ai considéré que deux : Chelsea et le Real Madrid. À Londres, j'ai travaillé très dur au cours des cinq dernières années et j'avais un statut acquis. C'était ça ou Madrid » , a avoué le défenseur de 29 ans, avant de revenir sur l'intérêt du FC Barcelone.

