Mercato - OM : Ça se tend déjà entre Alexis Sanchez et Tudor ?

Thibault Morlain

Arrivé en début de saison sur le banc de l'OM à la place de Jorge Sampaoli, Igor Tudor s'est rapidement accroché avec plusieurs de ses joueurs. Si cela s'est calmé au fil des semaines passées par le Croate à Marseille, voilà que de nouvelles tensions seraient en train d'éclater entre Tudor... et Alexis Sanchez.

Longtemps désiré par Jorge Sampaoli à l'OM, Alexis Sanchez a fini par rejoindre le club phocéen et l'effectif d'Igor Tudor. Libéré par l'Inter Milan, le Chilien a accepté la proposition de Pablo Longoria, devenant ainsi la grosse recrue du dernier mercato estival. Le fait est que cela commencerait à se tendre entre Sanchez et Tudor.

OM : Un nouveau crack est annoncé pour le projet McCourt https://t.co/ZSi3RMgV03 pic.twitter.com/SIwh8n5Le1 — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

Les choix critiqués de Tudor

C'est Fotomac qui rapporte cette information à propos d'Alexis Sanchez. Selon le média turc, les choix d'Igor Tudor resteraient de plus en plus en travers de la gorge de l'attaquant de l'OM. En effet, très souvent, l'entraîneur croate fait le choix de sortir Sanchez en cours de match et cela ne plairait donc pas au principal intéressé, qui préférerait donc aller jusqu'au bout des matchs pour aider l'OM.

Un avenir loin de l'OM pour Alexis Sanchez ?

Et si cela aboutissait finalement à un départ dès janvier d'Alexis Sanchez ? Fenerbahce pourrait en tout cas tenter sa chance. Intéressé cet été, le club stambouliote serait toujours intéressé par le joueur de l'OM. Ainsi, une opération pourrait être lancée, à condition toutefois que Joao Pedro quitte Fenerbahce durant le prochain mercato hivernal. A suivre...