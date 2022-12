Mercato : Un avenir en commun entre Ronaldo et Mourinho ?

Thomas Bourseau

Au cours de la Coupe du monde au Qatar, Cristiano Ronaldo a perdu sa place de titulaire au coeur de l’attaque du Portugal notamment en raison d’une brouille avec Fernando Santos qui semble être amené à être remplacé à son poste de sélectionneur. Pour Maniche, ex-international portugais, il faudrait que José Mourinho soit choisi.

Cristiano Ronaldo pourrait bien avoir vécu sa dernière grande compétition avec le Portugal cet automne au Qatar pendant la Coupe du monde. En effet, en février prochain, le quintuple Ballon d’or fêtera son 38ème anniversaire. Pour autant, celui qui est surnommé CR7 refuserait de prendre sa retraire internationale. Selon le Correio da Manhã, Ronaldo aimerait poursuivre son aventure avec la Seleçao jusqu’à l’Euro 2024 en Allemagne.

Une brouille profonde entre Ronaldo et Santos ?

À ce moment précis, il se pourrait que Fernando Santos ne soit plus le sélectionneur du Portugal, poste qu’il occupe depuis 2014. D'ailleurs, il semblerait que quelque chose se soit brisé entre Santos et Ronaldo comme Maniche, ancien international portugais, l’a confié à Radio Renascenca. « Il doit y avoir une conversation directe et franche avec les deux (Ronaldo et Santos). Ce n'est pas une décision facile pour le président de la Fédération, car il a le meilleur joueur portugais de tous les temps, et il a un entraîneur avec un contrat, mais nous ne pouvons pas échapper à l'évidence d'un malaise qui existe entre Fernando Santos et Cristiano Ronaldo. ».

Coupe du monde 2022 : Mourinho et Cristiano Ronaldo bientôt réunis au Portugal ? https://t.co/iKvHEHkdBz pic.twitter.com/HQebYIdaEl — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Le Portugal pense à Mourinho pour remplacer Santos

Pour remplacer Fernando Santos, le Portugal pourrait éventuellement compter sur une légende du football portugais, à savoir José Mourinho. La Gazzetta dello Sport a dévoilé ce mardi que la fédération portugaise de football aurait démarché l’entraîneur de la Roma, appréciant le travail effectué par The Special One au sein du club de la Louve.

«José Mourinho est l'entraîneur qui a le plus de sens pour ce poste»