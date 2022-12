Coupe du Monde 2022 : Battu par la France au Qatar, le Maroc lâche son explication

Amadou Diawara

Auteur d'un parcours héroïque, le Maroc s'est incliné ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe du Monde face à la France. Interrogé après la rencontre, Walid Regragui a tenté d'expliquer la défaite de son équipe. Selon leur sélectionneur, les Lions de l'Atlas ont été puni à cause de leurs problèmes de blessures et de leurs déchets techniques.

Après avoir éliminé la Belgique, l'Espagne et le Portugal, le Maroc est tombé face à la France ce mercredi en demi-finale de la Coupe du Monde. En effet, les Lions de l'Atlas se sont inclinés (2-0) aux portes de la finale du Mondial au Qatar.

«On a perdu Aguerd, Saiss et Mazraoui»

Interrogé au micro de BeIN SPORTS , Walid Regragui a justifié la défaite du Maroc face à la France en demi-finale de la Coupe du Monde ce mercredi soir. Selon leur sélectionneur, les Lions de l'Atlas ont eu trop de blessures majeures et de déchets techniques.

«Contre la France, la moindre erreur se paye cash»