Equipe de France : Coup de tonnerre, c'est l'hécatombe pour Deschamps avant l'Argentine

Alors que l'équipe de France dispute ce dimanche (16h) la finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, cinq joueurs n'ont pas participé à la séance collective de ce vendredi. Le vestiaire français est touché par un virus, qui a notamment frappé Ibrahima Konaté, Raphaël Varane et Kingsley Coman. Et pour ne pas arranger les affaires de Didier Deschamps, Lucas Hernandez et Aurélien Tchouameni ont des pépins physiques.

Après sa victoire (2-0) en demi-finale contre le Maroc, l'équipe de France a décroché son billet pour la finale de la Coupe du Monde contre l'Argentine. Ce dimanche, les Bleus ont donc l'opportunité de marquer l'histoire en remportant un deuxième Mondial consécutif. Toutefois, Didier Deschamps pourrait bien être privé de nombreux cadres pour cette ultime rencontre au Qatar.

Konaté, Varane et Coman touchés par un virus

Alors qu'Adrien Rabiot et Dayot Upamecano ont été touché par un virus, ce dernier semble se propager au sein du vestiaire français. En effet, RMC Sport rapporte que Raphaël Varane, Kingsley Coman et Ibrahima Konaté n'ont pas participé à la séance collective de ce vendredi parce qu'ils sont souffrants. Les deux défenseurs centraux sont restés à l'hôtel, tandis que l'attaquant du Bayern Munich s'est entraîné en salle parce qu'il aurait contracté le virus avant ses deux coéquipiers.

Tchouaméni et Hernandez victimes de pépins physiques

Malgré les propos rassurants de Randal Kolo Muani et d'Ousmane Dembélé concernant le virus qui se propage au sein du vestiaire, ce dernier est également touché par des pépins physiques. Les corps ont été lourdement sollicités depuis le début de la compétition, notamment pour Aurélien Tchouaméni, qui souffre d'une contusion à la hanche et qui a été absent de l'entraînement de ce vendredi. De son côté, le latéral gauche Théo Hernandez a également été ménagé, puisque ce dernier souffre du genou. L'inquiétude grandit alors que la finale approche pour l'équipe de France, et Didier Deschamps et son staff pourraient bien être contraints de procéder à plusieurs ajustements.