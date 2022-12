Équipe de France : Un virus frappe les Bleus, le clan Deschamps contre-attaque

Hugo Chirossel

Comme cela avait été le cas pour Adrien Rabiot, Kingsley Coman et Dayot Upamecano avant de jouer contre le Maroc, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté ont également été touchés par le virus qui se propage au sein du vestiaire de l’équipe de France depuis quelques jours. Alors que la finale de la Coupe du monde face à l’Argentine se rapproche, les Bleus ne prennent aucun risque.

Difficile de savoir à quoi ressemblera le onze de départ de Didier Deschamps dimanche face à l’Argentine. Alors que les Bleus se préparent pour décrocher leur troisième étoile et être sacré champions du monde pour la deuxième fois consécutive, un virus frappe sévèrement le vestiaire depuis quelques jours.

Un virus touche le vestiaire de Deschamps

Adrien Rabiot, Dayot Upamecano et Kinglsey Coman en avaient été victimes avant la demi-finale face au Maroc mercredi. Désormais, Raphaël Varane et Ibrahima Konaté sont également atteints, comme l’indique RMC Sport . Une situation qui force l’équipe de France à prendre des précautions, d’autant plus que la FIFA n’oblige pas les sélections à pratiquer des tests Covid.

Les Bleus prennent leurs précautions