Équipe de France : Terrible révélation sur Mbappé, Dembélé passe aux aveux

Amadou Diawara

Lors de la demi-finale de la Coupe du Monde entre la France et le Maroc ce mercredi soir, Ousmane Dembélé n'a pas échangé le moindre ballon avec ses partenaires d'attaque, à savoir Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Interrogé sur cette terrible statistique, le numéro 11 de Didier Deschamps a tenté de donner une explication.

Ce mercredi soir, l'équipe de France est parvenu à se défaire du Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Grâce à cette victoire (2-0), les Bleus ont validé leur ticket pour la finale de la compétition, qu'ils disputeront face à l'Argentine.

«Je ne savais pas»

Lors du choc entre la France et l'Argentine, Ousmane Dembélé était très en vue sur le plan défensif. Toutefois, le numéro 11 des Bleus ne s'est pas vraiment illustré offensivement. D'ailleurs, Ousmane Dembélé n'a pas échangé le moindre ballon avec Kylian Mbappé et Olivier Giroud, ses deux partenaires d'attaque.

«On a beaucoup souffert après notre 1er but et en début de 2nde période»