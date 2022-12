Mercato : Après l’OM et Monaco, un nouveau club pour Deschamps ? La réponse

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plusieurs semaines que l’avenir de Didier Deschamps est au centre de toutes les discussions. En fin de contrat, le sélectionneur de l’équipe de France a désormais le choix pour sa prolongation ou non. Va-t-il alors rester ? Si tel n’était pas le cas, Deschamps ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir et reprendre un club. Mais encore faut-il que le principal intéressé soit intéressé par cette mission.

C’était prévu, si la France atteignait le dernier carré de la Coupe du monde, Didier Deschamps aurait le dernier mot pour son avenir avec l’équipe de France. C’est fait puisque les Bleus vont disputer la finale. la question est maintenant de savoir que va décider Deschamps. Cela fait maintenant 10 ans qu’il est à la tête des Bleus. Alors qu’il pourrait se fixer comme objectif d’aller jusqu’à l’Euro 2024, L’Equipe explique que certains de ses proches lui conseilleraient d’arrêter et de sortir par la grande porte après cette Coupe du monde réussie au Qatar.

Quel avenir pour Deschamps ?

On attend maintenant le choix de Didier Deschamps. Partira ? Ne partira pas ? S’il venait à quitter ses fonctions de sélectionneur, certains le voient reprendre un club, lui qui a déjà entraîné l’OM, l’AS Monaco et la Juventus. Deschamps redeviendra-t-il alors un entraîneur de club ? Pas sûr. En effet, pour L’Equipe , des proches du sélectionneur ont expliqué que cela serait difficilement envisageable étant donné qu’il apprécierait trop le poste de sélectionneur.

Un dénouement avant le 31 janvier

L’incertitude reste donc totale concernant l’avenir de Didier Deschamps. Et visiblement, on devrait devoir patienter encore un peu pour en savoir plus concernant l’avenir du sélectionneur. En effet, alors que Noël Le Graët, président de la FFF, souhaiterait le voir prolonger jusqu’à l’Euro, il ne lui mettra pas la pression immédiatement pour avoir une réponse. Quelques jours devraient ainsi passer avant que les deux hommes ne se réunissent. Le Graët se serait d’ailleurs fixé comme objectif de régler l’avenir de Deschamps avant le 31 janvier.