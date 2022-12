Mercato - PSG : Pisté par Luis Campos, il met un coup de pression

Guillaume de Saint Sauveur

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG pour venir renforcer le secteur offensif l’été prochain alors que son contrat arrivera à expiration avec le Borussia Dortmund, le jeune crack Youssoufa Moukoko met plus que jamais la pression sur la direction du club allemand pour son avenir. Une aubaine pour Luis Campos ?

L’avenir de Kylian Mbappé étant de nouveau incertain alors qu’il doit gérer un différend d’ordre financier avec la direction du PSG comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos étudie donc d’autres options pour renforcer son attaque lors du mercato estival 2023.

Mercato - PSG : Après Endrick, le Real Madrid veut plomber un coup à 100M€ de Campos https://t.co/67wCOiYeW9 pic.twitter.com/ay2Ie2wK98 — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Le PSG suit Moukoko

En effet, depuis maintenant plusieurs semaines, le PSG est annoncé avec insistance sur les traces de Youssoufa Moukoko (18 ans), le jeune crack allemand (2 sélections) du Borussia Dortmund. Une piste d’autant plus prometteuse que Moukoko arrivera au terme de son contrat avec son club en juin prochain, et l’accord semble encore loin d’être trouvé pour sa prolongation.

« Nous ne sommes pas sur le point de signer »